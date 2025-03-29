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29 марта 2025, 19:26

Дубль Сане принес «Баварии» победу над «Санкт-Паули»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Лерой Сане (слева) и Харри Кейн.
Фото Global Look Press

«Бавария» дома победила «Санкт-Паули» в матче 27-го тура немецкой бундеслиги — 3:2.

Победу мюнхенцам принес дубль Лероя Сане. Вингер отличился на 53-й и 71-й минутах. Еще один гол на 17-й минуте забил Харри Кейн, также отличившийся результативной передачей. На счету Майкла Олисе два голевых паса.

У гостей отличились Элиас Саад (27-я минута) и Ларс Рицка (90+3-я).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 27-й тур.
29 марта 2025, 17:30. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
3:2
Санкт-Паули

В параллельных матчах «Вердер» на выезде обыграл «Хольштайн» (3:0), а «Хоффенхайм» на своем поле сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 27-й тур.
29 марта 2025, 17:30. Хольштайн (Киль)
Хольштайн
0:3
Вердер
Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 27-й тур.
29 марта 2025, 17:30. ПреЗеро Арена (Зинсхайм)
Хоффенхайм
1:1
Аугсбург
Источник: Таблица бундеслиги
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Лерой Сане
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Вердер
ФК Санкт-Паули
ФК Хоффенхайм
Хольштайн Киль
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1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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