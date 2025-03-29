Дубль Сане принес «Баварии» победу над «Санкт-Паули»

«Бавария» дома победила «Санкт-Паули» в матче 27-го тура немецкой бундеслиги — 3:2.

Победу мюнхенцам принес дубль Лероя Сане. Вингер отличился на 53-й и 71-й минутах. Еще один гол на 17-й минуте забил Харри Кейн, также отличившийся результативной передачей. На счету Майкла Олисе два голевых паса.

У гостей отличились Элиас Саад (27-я минута) и Ларс Рицка (90+3-я).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 27-й тур.

29 марта 2025, 17:30. Алльянц Арена (Мюнхен)

В параллельных матчах «Вердер» на выезде обыграл «Хольштайн» (3:0), а «Хоффенхайм» на своем поле сыграл вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 27-й тур.

29 марта 2025, 17:30. Хольштайн (Киль)