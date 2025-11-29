«Бавария» и «Санкт-Паули» сыграют в чемпионате Германии 29 ноября

«Бавария» и «Санкт-Паули» сыграют в 12-м туре чемпионата Германии в субботу, 29 ноября. Матч на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) начнется в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Санкт-Паули» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 12-й тур.

29 ноября 2025, 17:30. Алльянц Арена (Мюнхен)

В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Эфир начнется в 17.30 мск. Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

«Бавария» после 11 туров чемпионата Германии занимает первое место в турнирной таблице с 31 очком. «Санкт-Паули» с 7 очками идет 16-м в чемпионате.