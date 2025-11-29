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29 ноября 2025, 14:30

«Бавария» — «Санкт-Паули»: онлайн-трансляция матча чемпионата Германии

«Бавария» и «Санкт-Паули» сыграют в чемпионате Германии 29 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Reuters

«Бавария» и «Санкт-Паули» сыграют в 12-м туре чемпионата Германии в субботу, 29 ноября. Матч на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) начнется в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Бавария» — «Санкт-Паули» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 12-й тур.
29 ноября 2025, 17:30. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
3:1
Санкт-Паули

В прямом эфире смотреть игру бундеслиги можно на онлайн-платформе «Okko Спорт». Эфир начнется в 17.30 мск. Контент стримингового сервиса доступен по платной подписке.

«Бавария» после 11 туров чемпионата Германии занимает первое место в турнирной таблице с 31 очком. «Санкт-Паули» с 7 очками идет 16-м в чемпионате.

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ФК Бавария
ФК Санкт-Паули
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 34 28 5 1 122-36 89
2
 Боруссия Д 34 22 7 5 70-34 73
3
 РБ Лейпциг 34 20 5 9 66-47 65
4
 Штутгарт 34 18 8 8 71-49 62
5
 Хоффенхайм 34 18 7 9 65-52 61
6
 Байер 34 17 8 9 68-47 59
7
 Фрайбург 34 13 8 13 51-57 47
8
 Айнтрахт Ф 34 11 11 12 61-65 44
9
 Аугсбург 34 12 7 15 45-61 43
10
 Майнц 34 10 10 14 44-53 40
11
 Унион Б 34 10 9 15 44-58 39
12
 Боруссия М 34 9 11 14 42-53 38
13
 Гамбург 34 9 11 14 40-54 38
14
 Кельн 34 7 11 16 49-63 32
15
 Вердер 34 8 8 18 37-60 32
16
 Вольфсбург 34 7 8 19 45-69 29
17
 Хайденхайм 34 6 8 20 41-72 26
18
 Ст-Паули 34 6 8 20 29-60 26
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.05 16:30 Боруссия М – Хоффенхайм 4 : 0
16.05 16:30 Байер – Гамбург 1 : 1
16.05 16:30 Бавария – Кельн 5 : 1
16.05 16:30 Айнтрахт Ф – Штутгарт 2 : 2
16.05 16:30 Фрайбург – РБ Лейпциг 4 : 1
16.05 16:30 Хайденхайм – Майнц 0 : 2
16.05 16:30 Ст-Паули – Вольфсбург 1 : 3
16.05 16:30 Унион Б – Аугсбург 4 : 0
16.05 16:30 Вердер – Боруссия Д 0 : 2
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ЖК
Г
Гарри Кейн
Гарри Кейн

Бавария

 36
Дениз Ундав
Дениз Ундав

Штутгарт

 19
Серу Гирасси
Серу Гирасси

Боруссия Д

 17
П
Майкл Олисе
Майкл Олисе

Бавария

 19
Юлиан Рюэрсон
Юлиан Рюэрсон

Боруссия Д

 14
Луис Диас
Луис Диас

Бавария

 14
И К Ж
Йохан Манзамби
Йохан Манзамби

Фрайбург

 27 2 4
Йенс Кастроп
Йенс Кастроп

Боруссия М

 26 2 2
Пауль Небель
Пауль Небель

Майнц

 30 2 2
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