"Бавария" объявила список участников традиционного предсезонного турнира Audi Cup. В нем, помимо хозяев, примут участие "Реал", "Тоттенхэм" и "Фенербахче". Турнир пройдет с конца июля по начало августа.

В полуфиналах "Реал" сыграет с "Тоттенхэмом", а "Бавария" - с "Фенербахче".

Напомним, что цвета стамбульцев защищает российский футболист Роман Нойштедтер.

Audi Cup проводится по нечетным годам, первый розыгрыш состоялся в 2009 году. Турнир трижды выигрывала "Бавария", один раз "Барселона", а в 2017-м победителем стал "Атлетико".