«Бавария» и «Лейпциг» встретятся в матче чемпионата Германии

«Бавария» и РБ «Лейпциг» встретятся в матче первого тура немецкой бундеслиги в пятницу, 22 августа. Игра пройдет на «Альянц Арене» в Мюнхене, стартовый свисток прозвучит в 21.30 по московскому времени.

Основные события игры «Бавария» — «Лейпциг» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 15-й тур.

20 декабря 2024, 22:30. Алльянц Арена (Мюнхен)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

В сезоне-2024/25 команды провели два матча: в домашней игре 15-го тура чемпионата Германии «Бавария» одержала победу со счетом 5:1, а в Лейпциге клубы сыграли вничью (3:3). По итогам сезона «Бавария» выиграла чемпионат, а «Лейпциг» занял седьмое место.