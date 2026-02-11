«Бавария» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция матча Кубка Германии

«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграют в 1/4 финала 11 февраля

«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграют в 1/4 финала в среду, 11 февраля.

Следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «РБ Лейпциг» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Кубок Германии. 1/4 финала.

11 февраля, 22:45. Алльянц Арена (Мюнхен)

В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Кубок Германии по футболу сезона-2025/26 пройдет с 15 августа по 23 мая.