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«Бавария» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция матча Кубка Германии

«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграют в 1/4 финала 11 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гарри Кейн (ФК «Бавария»).
Фото Reuters

«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграют в 1/4 финала в среду, 11 февраля.

Следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «РБ Лейпциг» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Кубок Германии. 1/4 финала.
11 февраля, 22:45. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
2:0
РБ Лейпциг

В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Кубок Германии по футболу сезона-2025/26 пройдет с 15 августа по 23 мая.

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Футбол
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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«Фрайбург» по пенальти обыграл «Герту» в Кубке Германии

«Бавария» обыграла «Лейпциг» и вышла в полуфинал Кубка Германии
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
4
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
5
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
9
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
10
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
11
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
12
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
13
 Гамбург 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
15
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эльферсберг 0 0 0 0 0-0 0
18
 Падерборн 0 0 0 0 0-0 0
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28.08 21:30 Бавария – Штутгарт - : -
29.08 16:30 Эльферсберг – Байер - : -
29.08 16:30 Кельн – Хоффенхайм - : -
29.08 16:30 Майнц – Падерборн - : -
29.08 16:30 РБ Лейпциг – Боруссия М - : -
29.08 16:30 Унион Б – Айнтрахт Ф - : -
29.08 19:30 Боруссия Д – Гамбург - : -
30.08 16:30 Фрайбург – Вердер - : -
30.08 18:30 Аугсбург – Шальке - : -
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