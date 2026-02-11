«Бавария» — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция матча Кубка Германии
«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграют в 1/4 финала 11 февраля
«Бавария» и «РБ Лейпциг» сыграют в 1/4 финала в среду, 11 февраля.
Следить за ключевыми событиями игры «Бавария» — «РБ Лейпциг» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Матч пройдет на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.
В прямом эфире в России трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.
Кубок Германии по футболу сезона-2025/26 пройдет с 15 августа по 23 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Гамбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эльферсберг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Падерборн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|28.08
|21:30
|Бавария – Штутгарт
|- : -
|29.08
|16:30
|Эльферсберг – Байер
|- : -
|29.08
|16:30
|Кельн – Хоффенхайм
|- : -
|29.08
|16:30
|Майнц – Падерборн
|- : -
|29.08
|16:30
|РБ Лейпциг – Боруссия М
|- : -
|29.08
|16:30
|Унион Б – Айнтрахт Ф
|- : -
|29.08
|19:30
|Боруссия Д – Гамбург
|- : -
|30.08
|16:30
|Фрайбург – Вердер
|- : -
|30.08
|18:30
|Аугсбург – Шальке
|- : -
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