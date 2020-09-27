«Бавария» разгромно уступила «Хоффенхайму». Мюнхенцы проиграли впервые с прошлого года

«Хоффенхайм» одержал разгромную победу над «Баварией» (4:1) в матче 2-го тура чемпионата Германии.

Единственный мяч за «Баварию» забил защитник Джошуа Киммих. У «Хоффенхайма» дублем отметился форвард Андрей Крамарич, еще по разу отличились Мунас Даббур и Эрмин Бичакчич.

В последний раз мюнхенцы проигрывали в декабре 2019-го. Тогда «Бавария» уступила менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).

Команда Ханси Флика занимает 6-е место с 3 очками в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» — 6 баллов и 1-я строчка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2-й тур

«Хоффенхайм» — «Бавария» — 4:1 (2:1)

Голы: Бичакчич, 16 (1:0). Даббур, 24 (2:0). Киммих, 36 (2:1). Крамарич, 77 (3:1). Крамарич, 90+2 — с пенальти (4:1).

«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Бичакчич (Сков, 39), Акпогума, Пош, Кадержабек, Гайгер (Гачинович, 58), Самассеку, Баумгартнер (Бебу, 58), Крамарич, Даббур (Гриллич, 80).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар (Горецка, 57), Киммих, Мюллер, Гнабри, Толиссо (Коман, 72), Дэйвис, Сане (Мусиала, 72), Зиркзе (Левандовски, 57).

Предупреждения: Гайгер, 21. Баумгартнер, 28. Крамарич, 45+1. Нойер, 90+1. Боатенг, 90+1.

27 сентября. Зинсхайм. Стадион «ПреЗеро Арена».