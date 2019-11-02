«Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту» в чемпионате Германии

«Бавария» с разгромным счетом уступила «Айнтрахту» в матче 10-го тура чемпионата Германии (1:5). На 9-й минуте мюнхенцы остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник Джером Боатенг.

«Бавария» занимает 4-е место в чемпионате Германии, имея в активе 18 очков. «Айнтрахт» с 17 баллами располагается на 5-й строчке.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

10-й тур

«Айнтрахт Ф» — «Бавария» — 5:1 (2:1)

Голы: Костич, 25 (1:0). Соу, 33 (2:0). Левандовски, 37 (2:1). Абраам, 49 (3:1). Хинтереггер, 61 (4:1). Гонсалу Пасьенсия, 85 (5:1).

«Айнтрахт Ф»: Реннов, Абраам, Хинтереггер, Да Коста, Н`Дика, Фернандеш (Андре Силва, 80), Роде (Гачинович, 71), Костич, Соу, Дост (Камада, 64), Гонсалу Пасьенсия.

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Мюллер (Хави Мартинес, 64), Тиагу Алькантара, Коутинью (Коман, 57), Гнабри (Горецка, 69), Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Киммих, 72. Камада, 87.

Удаление: Боатенг, 9.

Судья: Шмидт.

2 ноября. Франкфурт-на-Майне. Стадион «Коммерцбанк-Арена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица бундеслига, расписание и результаты матчей