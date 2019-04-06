"Бавария" разгромила дортмундскую "Боруссию" и возглавила турнирную таблицу бундеслиги

"Бавария" дома разгромила дортмундскую "Боруссию" со счетом 5:0 в матче 28-го тура чемпионата Германии. В составе победителей отличился защитник Матс Хуммельс, два гола на счету нападающего Роберта Левандовски, а также по разу отличились Серж Гнабри и хавбек Хави Мартинес.

"Бавария" набирает 64 очка после этой встречи и поднимается на первое место в турнирной таблице бундеслиги. "Боруссия" спускается на вторую строчку с 63 баллами.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

28-й тур

"Бавария" – "Боруссия" Д – 5:0 (4:0)

Голы: Хуммельс, 10 (1:0). Левандовски, 17 (2:0). Хави Мартинес, 41 (3:0). Гнабри, 43 (4:0). Левандовски, 89 (5:0).

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Гнабри, Тиагу Алькантара, Хави Мартинес (Горецка, 77), Мюллер (Ренату Санчеш, 80), Коман (Рибери, 68), Левандовски.

"Боруссия Д": Бюрки, Пищек (Вольф, 69), Аканджи, Загаду (Вайгль, 46), Диалло, Витсель, Дилэйни, Дахуд (Гетце, 62), Санчо, Брун Ларсен, Ройс.

Предупреждения: Загаду, 40. Дилэйни, 70. Левандовски, 70.

Судья: Грефе (Германия).

6 апреля. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

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