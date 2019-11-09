«Бавария» разгромила «Боруссию» из Дортмунда. Левандовски установил новый рекорд бундеслиги

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Бавария» на своем поле с крупным счетом победила «Боруссию» из Дортмунда (4:0). Дубль оформил нападающий Роберт Левандовски.

Поляк забивает в 11 матчах подряд. Это рекордный показатель в истории чемпионата Германии.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

11-й тур

«Бавария» — «Боруссия Д» — 4:0 (1:0)

Голы: Левандовски, 17 (1:0). Гнабри, 47 (2:0). Левандовски, 76 (3:0). Хуммельс, 80 — в свои ворота (4:0).

«Бавария»: Нойер, Алаба, Павар, Киммих, Хави Мартинес, Мюллер, Гнабри (Коутинью, 70), Коман (Перишич, 76), Горецка (Тиагу Алькантара, 72), Дэйвис, Левандовски.

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Шульц, Аканджи, Хакими, Витсель, Азар, Брандт, Вайгль (Ройс, 61), Санчо (Рафаэл Геррейру, 36), Гетце (Пако Алькасер, 61).

Предупреждения: Ройс, 63. Коман, 67. Киммих, 90+1.

Судья: Цвайер (Германия).

9 ноября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

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