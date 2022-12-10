«Бавария» рассматривает возможность возвращения вратаря Нюбеля из аренды

«Бавария» рассматривает возможность возвращения голкипера Александра Нюбеля из аренды в «Монако».

По информации Bayern & Germany, переговорный процесс находится на ранних стадиях. «Бавария» хочет вернуть Нюбеля, так как ранее вратарь мюнхенцев Мануэля Нойера сломал ногу, пока катался на лыжах во время отпуска.

В текущем сезоне 26-летний голкипер сыграл за «Монако» 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча. Шесть игр он отстоял на ноль.

Нюбель находится в аренде в «Монако» с 2021 года, контракт — до лета 2023.