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Сегодня, 17:34

«Бавария» рассматривает трансфер Хаверца из «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» заинтересована в подписании нападающего «Челси» Кая Хаверца, пишет журналист Sky Sports Germany Флориан Плеттенберг.

Руководство мюнхенской команды связалось с «синими» и запросило информацию о возможном трансфере игрока немецкой сборной.

Летом у 23-летнего игрока останется два года по контракту, поэтому максимальная стоимость продажи может быть получена в это время.

23-летний Хаверц стал игроком «Челси» в 2019 году, перейдя из леверкузенского «Байера» за 80 миллионов евро. В составе лондонской команды немец стал победителем Лиги чемпионов в 2021 году, забив победный гол в финале с «Манчестер Сити» (1:0).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
ФК Бавария
ФК Челси
Кай Хаверц
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 16 10 5 1 50-14 35
2
 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
3
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
4
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
5
 РБ Лейпциг 16 8 5 3 31-22 29
6
 Вольфсбург 16 7 5 4 30-20 26
7
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
9
 Вердер 16 6 3 7 26-34 21
10
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
11
 Кельн 16 5 5 6 28-30 20
12
 Хоффенхайм 16 5 3 8 23-25 18
13
 Байер 15 5 3 7 25-26 18
14
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
15
 Штутгарт 16 3 6 7 19-28 15
16
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
17
 Герта 16 3 5 8 20-25 14
18
 Шальке 16 2 3 11 13-35 9
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 1 : 1
21.01 17:30
Бохум – Герта
 3 : 1
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 3 : 0
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 1 : 1
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 3 : 1
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 6 : 0
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 7 : 1
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 15 1 3
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Шальке-04

 12 1 2
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