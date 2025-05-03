«Бавария» работает над продлением контракта с Сане
Вингер «Баварии» Лерой Сане может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, мюнхенцы ведут переговоры с 29-летним немцем, юристы прорабатывают детали соглашения.
В текущем сезоне Сане провел 42 матча, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.
Новости