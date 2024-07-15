«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Лейпцига» Ольмо
«Бавария» интересуется атакующим полузащитником «Лейпцига» Дани Ольмо, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, мюнхенский клуб предпримет попытку приобрести 26-летнего испанца, если сорвутся переговоры о переходе голландского хавбека Хави Симонса.
В прошлом сезоне Ольмо провел 21 матч за «Лейпциг» в бундеслиге, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.
На Евро-2024 Ольмо принял участие в шести встречах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Рыночная стоимость испанца составляет 50 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
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2
|Штутгарт
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|0-0
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3
|Бавария
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|0-0
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4
|РБ Лейпциг
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|0-0
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5
|Боруссия Д
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6
|Айнтрахт Ф
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|0-0
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7
|Хоффенхайм
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|0-0
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8
|Хайденхайм
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|0-0
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9
|Вердер
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|0-0
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10
|Фрайбург
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|0-0
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11
|Аугсбург
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|0-0
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12
|Вольфсбург
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|0-0
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13
|Майнц
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|0-0
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14
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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15
|Унион Б
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Бохум
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Ст-Паули
|0
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|0
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|0-0
|0
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18
|Хольштайн
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|0
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27 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|23.08
|21:30
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Боруссия М – Байер
|- : -
|24.08
|00:00
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Аугсбург – Вердер
|- : -
|24.08
|00:00
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Боруссия Д – Айнтрахт Ф
|- : -
|24.08
|00:00
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Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|24.08
|00:00
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Хоффенхайм – Хольштайн
|- : -
|24.08
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Майнц – Унион Б
|- : -
|24.08
|00:00
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РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|24.08
|00:00
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Ст-Паули – Хайденхайм
|- : -
|24.08
|00:00
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Вольфсбург – Бавария
|- : -
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