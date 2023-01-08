«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Милана» Рафаэлу Леау

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау может продолжить карьеру в «Баварии», утверждает Goal.com.

Мюнхенский клуб готов подписать 23-летнего игрока сборной Португалии.

В немецком гранде хотят подписать Леау на место французского вингера Кингсли Комана, с которым могут расстаться в ближайшем будущем.

Контракт Леау с «Миланом» действует до конца июня 2024 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего футболиста в 85 миллионов евро.