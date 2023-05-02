«Бавария» провела переговоры с представителями Коло Муани

«Бавария» прилагает все усилия для подписания нападающего «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани, сообщает Sky Information.

По данным источника, руководство баварцев уже связалось с представителями 24-летнего игрока и провело прямые переговоры с его менеджерами. Другой командой, претендующей на подписание француза, является «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Коло Муани провел 40 матчей за «Айнтрахт» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.