Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Германия

10 мая, 20:16

«Бавария» провела чествование Мюллера перед матчем с «Боруссией» после объявления об уходе игрока из клуба

Алина Савинова
Томас Мюллер с президентом «Баварии» Гербертом Хайнером (слева).
Фото AFP

«Бавария» провела церемонию чествования полузащитника Томаса Мюллера перед домашним матчем 33-го тура бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией».

В апреле 35-летний футболист объявил об уходе из мюнхенского клуба по окончании сезона-2024/25. Он выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года.

Перфоманс в честь последнего матча Томаса Мюллера на домашнем стадионе «Баварии».
Фото AFP

Всего Мюллер провел за мюнхенский клуб 749 матчей, забив 248 мячей и отдав 274 результативные передачи. Вместе с «Баварией» он 13 раз становился чемпионом Германии, шесть раз выигрывал Кубок Германии, восемь раз — Суперкубок страны, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Томас Мюллер
Футбол
ФК Бавария
Читайте также
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Венгрия потребовала от Украины отчет о коррупции
Круизный лайнер Astoria Grande с россиянами могут перенаправить в Сочи
Китай и Япония стали враждовать на фоне заявлений о Тайване. Что пишут СМИ
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • ValeraK

    Жаль, что уходит вот таким вот образом. Может, еще поиграет в Астон Вилле)

    10.05.2025

    • «Лейпциг» и «Вердер» сыграли вничью в матче бундеслиги

    Гол Кейна принес «Баварии» победу над менхенгладбахской «Боруссией»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
    2
    		 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
    3
    		 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
    4
    		 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
    5
    		 Байер 10 6 2 2 24-14 20
    6
    		 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
    7
    		 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
    8
    		 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
    9
    		 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
    10
    		 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
    11
    		 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
    12
    		 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
    13
    		 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
    14
    		 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
    15
    		 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
    16
    		 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
    17
    		 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
    18
    		 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
    22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
    22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
    22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
    22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
    22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
    22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
    23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
    23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Бавария

    		 13
    Харис Табакович
    Харис Табакович

    Боруссия М

    		 6
    Йонатан Буркардт
    Йонатан Буркардт

    Айнтрахт Ф

    		 6
    П
    Андрей Илич
    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Фарес Шаиби
    Фарес Шаиби

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Джан Узун
    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 4
    И К Ж
    Фабиу Виейра
    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 5 1 1
    Йохан Манзамби
    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 8 1 2
    Пауль Небель
    Пауль Небель

    Майнц

    		 8 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости