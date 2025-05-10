«Бавария» провела чествование Мюллера перед матчем с «Боруссией» после объявления об уходе игрока из клуба

«Бавария» провела церемонию чествования полузащитника Томаса Мюллера перед домашним матчем 33-го тура бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией».

В апреле 35-летний футболист объявил об уходе из мюнхенского клуба по окончании сезона-2024/25. Он выступает за основную команду «Баварии» с 2007 года.

Перфоманс в честь последнего матча Томаса Мюллера на домашнем стадионе «Баварии». Фото AFP

Всего Мюллер провел за мюнхенский клуб 749 матчей, забив 248 мячей и отдав 274 результативные передачи. Вместе с «Баварией» он 13 раз становился чемпионом Германии, шесть раз выигрывал Кубок Германии, восемь раз — Суперкубок страны, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.