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«Бавария» проведет недельный сбор перед возобновлением бундеслиги

18:20
Карл-Хайнц Румменигге. Фото ФК «Бавария».
Карл-Хайнц Румменигге. Фото ФК «Бавария».
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«Бавария» на неделю поселится в одном из отелей Мюнхена и проведет тренировочный сбор. Об этом сообщает Sport Bild, ссылаясь на слова председателя совета директоров клуба Карла-Хайнца Румменигге.

Ранее чемпионат Германии был прерван из-за пандемии коронавируса. Сегодня стало известно, что турнир возобновится в мае. Точная дата будет названа позднее. Игры будут проходить без зрителей.

По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 759 373 случая заражения коронавирусной инфекцией. 259 591 человек умер, выздоровели — 1 259 470.

В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.

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