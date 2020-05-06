«Бавария» проведет недельный сбор перед возобновлением бундеслиги
18:20
«Бавария» на неделю поселится в одном из отелей Мюнхена и проведет тренировочный сбор. Об этом сообщает Sport Bild, ссылаясь на слова председателя совета директоров клуба Карла-Хайнца Румменигге.
Ранее чемпионат Германии был прерван из-за пандемии коронавируса. Сегодня стало известно, что турнир возобновится в мае. Точная дата будет названа позднее. Игры будут проходить без зрителей.
По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 3 759 373 случая заражения коронавирусной инфекцией. 259 591 человек умер, выздоровели — 1 259 470.
В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирусом заразились 165 929 человек. 1537 человек умерли, выздоровели — 21327.
Опрос
проголосовало: 6533Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020