«Бавария» проиграла «Хоффенхайму», но осталась на первой строчке

«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче 7-го тура чемпионата Германии — 1:2. В составе победителей Саркис Адамян оформил дубль. За мюнхенцев гол забил Роберт Левандовски.

«Бавария», несмотря на поражение, осталась на первом месте, имея в своем активе 14 очков и лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. «Хоффенхайм» поднялся на 11-е место, набрав 8 очков.

В другом матче дня дортмундская «Боруссия» упустила победу над «Фрайбургом» — 2:2.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

7-й тур

«Бавария» — «Хоффенхайм» — 1:2 (0:0)

Голы: Адамян, 54 (0:1). Левандовски, 73 (1:1). Адамян, 79 (1:2).

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Зюле, Павар, Киммих, Тиагу Алькантара, Коутинью, Гнабри, Коман (Мюллер, 60), Толиссо (Перишич, 60), Левандовски.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Акпогума, Хюбнер, Пош, Руди, Кадержабек (Стафилидис, 63), Гайгер, Гриллич (Нордтвейт, 67), Адамян (Бичакчич, 82), Сков, Бебу.



Предупреждения: Тиагу Алькантара, 45+3. Перишич, 90+5.



Судья: Штилер (Германия).



5 октября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

7-й тур

«Фрайбург» — «Боруссия Д» — 2:2 (0:1)

Голы: Витсель, 20 (0:1). Вальдшмидт, 55 (1:1). Хакими, 67 (1:2). Аканджи, 90 — в свои ворота (2:2).

«Фрайбург»: Шволов, Хайнц, Гюнтер, Кюблер (Грифо, 85), Кох, Хефлер, Шмид, Абраши (Петерсен, 77), Хаберер, Вальдшмидт, Хелер (Шоллои, 68).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек (Брандт, 14. Шмельцер, 87), Аканджи, Хакими, Витсель, Ройс, Дилэйни, Азар (Санчо, 63), Рафаэл Геррейру, Гетце.

Предупреждения: Хуммельс, 44. Дилэйни, 50. Хакими, 75.

Судья: Яблонски (Германия).

5 октября. Фрайбург. Стадион «Шварцвальд-Штадион».

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