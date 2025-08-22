«Бавария» продолжает рассматривать вариант с арендой Хейлунна

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, мюнхенцы продолжают рассматривать кандидатуру 22-летнего датчанина и хотят арендовать игрока до конца сезона. Также на игрока претендует «Наполи».

Хейлунн имеет действующий контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 Хейлунн забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 52 матчах во всех турнирах.