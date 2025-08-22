«Бавария» продолжает рассматривать вариант с арендой Хейлунна
Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунн может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
По сведениям источника, мюнхенцы продолжают рассматривать кандидатуру 22-летнего датчанина и хотят арендовать игрока до конца сезона. Также на игрока претендует «Наполи».
Хейлунн имеет действующий контракт до 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Хейлунн забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи в 52 матчах во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|34
|28
|5
|1
|122-36
|89
|
2
|Боруссия Д
|34
|22
|7
|5
|70-34
|73
|
3
|РБ Лейпциг
|34
|20
|5
|9
|66-47
|65
|
4
|Штутгарт
|34
|18
|8
|8
|71-49
|62
|
5
|Хоффенхайм
|34
|18
|7
|9
|65-52
|61
|
6
|Байер
|34
|17
|8
|9
|68-47
|59
|
7
|Фрайбург
|34
|13
|8
|13
|51-57
|47
|
8
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|11
|12
|61-65
|44
|
9
|Аугсбург
|34
|12
|7
|15
|45-61
|43
|
10
|Майнц
|34
|10
|10
|14
|44-53
|40
|
11
|Унион Б
|34
|10
|9
|15
|44-58
|39
|
12
|Боруссия М
|34
|9
|11
|14
|42-53
|38
|
13
|Гамбург
|34
|9
|11
|14
|40-54
|38
|
14
|Кельн
|34
|7
|11
|16
|49-63
|32
|
15
|Вердер
|34
|8
|8
|18
|37-60
|32
|
16
|Вольфсбург
|34
|7
|8
|19
|45-69
|29
|
17
|Хайденхайм
|34
|6
|8
|20
|41-72
|26
|
18
|Ст-Паули
|34
|6
|8
|20
|29-60
|26
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.05
|16:30
|Боруссия М – Хоффенхайм
|4 : 0
|16.05
|16:30
|Байер – Гамбург
|1 : 1
|16.05
|16:30
|Бавария – Кельн
|5 : 1
|16.05
|16:30
|Айнтрахт Ф – Штутгарт
|2 : 2
|16.05
|16:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|4 : 1
|16.05
|16:30
|Хайденхайм – Майнц
|0 : 2
|16.05
|16:30
|Ст-Паули – Вольфсбург
|1 : 3
|16.05
|16:30
|Унион Б – Аугсбург
|4 : 0
|16.05
|16:30
|Вердер – Боруссия Д
|0 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|36
|
|
Дениз Ундав
Штутгарт
|19
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|17
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|19
|
|
Юлиан Рюэрсон
Боруссия Д
|14
|
|
Луис Диас
Бавария
|14
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|27
|2
|4
|
|
Йенс Кастроп
Боруссия М
|26
|2
|2
|
|
Пауль Небель
Майнц
|30
|2
|2
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