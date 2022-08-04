«Бавария» продлит контракт со спортивным директором Салихамиджичем

«Бавария» планирует продлить контракт со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем, сообщает журналист Кристиан Фальк. Новое соглашение функционера будет рассчитано до лета 2026 года.

В «Баварии» Салихамиджич работает с 2017 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года.

«Бавария» 5 августа проведет первый матч в чемпионате Германии сезона-2022/23. Клуб сыграет в гостях с «Айнтрахтом».