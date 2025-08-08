«Бавария» продлит контракт с Карлом
Полузащитник Леннарт Карл сегодня подпишет новый контракт с «Баварией», сообщил в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, мюнхенский клуб согласовал с 17-летним талантом контракт до 2028 года. В феврале следующего года игрока исполнится 18 лет, и тогда «Бавария» сможет с ним переподписать соглашение на длительный срок.
Карл впервые сыграл за основной состав «Баварии» на клубном чемпионате мира-2025. Он провел 45 минут в матче против «Окленд Сити» (10:0).
Новости