«Бавария» продлила контракт с защитником Станишичем
«Бавария» объявила о продлении контракта с защитником Йосипом Станишичем.
Новое соглашение с 21-летним хорватом рассчитано до конца июня 2025 года.
#FCBayern have extended defender Josip Stani?i?'s contract by two years until 2025 ??#Stani?i?2025 #MiaSanMia— FC Bayern English (@FCBayernEN) October 15, 2021
В сезоне-2021/22 Станишич провел 8 матчей за команду и не отличился результативными действиями. Защитник дебютировал в основном составе мюнхенцев в апреле 2021 года в игре 28-го тура чемпионата Германии против «Униона» (1:1).
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