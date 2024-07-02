«Бавария» продлила контракт с Ибрагимовичем

Полузащитник «Баварии» Арийон Ибрагимович продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 18-летним немцем рассчитано до лета 2027 года.

В минувшем сезоне Ибрагимович выступал за «Фрозиноне», за которую забил 2 гола и сделал результативную передачу в 18 матчах.