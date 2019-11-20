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«Бавария» продлила контракт с голкипером Фрюхтлем

13:59
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Вратарь «Баварии» Кристиан Фрюхтль продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение действует до 30 июня 2020 года.

— Кристиан — настоящий баварец, — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. — Он вырос в клубе. Мы рады, что он играет за нас. Он последовательно прогрессирует — вместе мы хотим продолжить это развитие.

В текущем сезоне 19-летний голкипер провел 14 матчей за дубль «Баварии». За первую команду в официальных матчах он пока не играл.

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Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/2019/11/presseerklaerung-fc-bayern-verlaengert-mit-christian-fruechtl

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