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«Бавария» продлила контракт с 19-летним защитником

23:34
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«Бавария» согласовала условия нового контракта с защитником Ларсом Лукасом Майем. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.

Уроженец Дрездена с 14 лет находится в системе «Баварии». За основную команду он дебютировал в сезоне-2017/18, однако провел за мюнхенцев только 2 матча.

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