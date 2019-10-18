«Бавария» продлила контракт с 19-летним защитником
23:34
«Бавария» согласовала условия нового контракта с защитником Ларсом Лукасом Майем. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года, сообщает официальный сайт мюнхенского клуба.
Уроженец Дрездена с 14 лет находится в системе «Баварии». За основную команду он дебютировал в сезоне-2017/18, однако провел за мюнхенцев только 2 матча.
?? #FCBayern verl?ngert mit Lars Lukas #Mai bis 2022.— FC Bayern M?nchen (@FCBayern) October 18, 2019
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