«Бавария» продаст Толиссо летом

«Бавария» намерена продать полузащитника Корентена Толиссо в летнее трансферное окно, сообщает Bild.

По информации источника, 25-летний француз находится под первым номером в списке запланированных продаж мюнхенцев на лето. Издание пишет, что «Баварии» нужны средства на новые трансферы, в связи с этим Толиссо и несколько других футболистов, чьи имена пока не разглашаются, будут проданы.

В сезоне-2019/20 Толиссо провел за «Баварию» 19 матчей во всех турнирах, на его счету 3 гола и 3 результативных передачи.