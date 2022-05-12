«Бавария» продаст Левандовски летом, если за него предложат 35-40 миллионов евро

«Бавария» продаст нападающего Роберта Левандовски летом, если за него предложат 35-40 миллионов евро, сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Bild.

По информации источника, перед трансфером 33-летнего поляка в другой клуб «Бавария» должна будет найти ему замену.

Ранее сообщалось, что нападающий отказался подписывать новый контракт с мюнхенским клубом.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 49 мячей в 45 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.