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«Бавария» присоединилась к акции памяти жертв Холокоста

17:04
Герберт Хайнер. Фото ФК "Бавария"
Герберт Хайнер. Фото ФК "Бавария"
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«Бавария» присоединилась к акции, посвященная памяти жертв Холокоста. Мюнхенцы в Twitter выложили фото президента клуба Герберта Хайнера с хэштегом We Remember («Мы помним»). Под таким названием Всемирный еврейский конгресс проводит ежегодную кампанию с целью напомнить о жертвах Холокоста.

«Изучая историю, мы можем вместе построить лучшее будущее», — говорится в сообщении «Баварии».

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