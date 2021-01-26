«Бавария» присоединилась к акции памяти жертв Холокоста

«Бавария» присоединилась к акции, посвященная памяти жертв Холокоста. Мюнхенцы в Twitter выложили фото президента клуба Герберта Хайнера с хэштегом We Remember («Мы помним»). Под таким названием Всемирный еврейский конгресс проводит ежегодную кампанию с целью напомнить о жертвах Холокоста.

«Изучая историю, мы можем вместе построить лучшее будущее», — говорится в сообщении «Баварии».