«Бавария» при помощи фанатов окажет финансовую поддержку клубам региональной лиги

«Бавария» окажет финансовую помощь клубам региональной лиги, которые потеряют деньги из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что оставшиеся матчи бундеслиги-2019/20 из соображения безопасности продут без зрителей. Мюнхенский клуб готов вернуть владельцам абонементов деньги за оставшиеся игры. Однако тем, кто решит отказаться от возмещения ущерба, «Бавария» предлагает перевести средства в благотворительный фонд.

22 мая «Бавария» объявила о пожертвовании в размере 460 тысяч евро клубам региональной лиги. Каждый из клубов получит по 20 тысяч, а федерация — 100 тысяч.

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