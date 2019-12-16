«Бавария» претендует на нападающего «Севильи» Окампоса

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Севильи» Лукасу Окампосу. На 25-летнего аргентинца также претендует «Челси», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Окампос перешел в «Севилью» из «Милана» летом 2019 года за 15 миллионов евро. Он заключил контракт до 2024 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 14 матчей за «Севилью», в которых забил 5 голов.

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