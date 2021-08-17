«Бавария» представила третий комплект формы на сезон-2021/22

«Бавария» представила третий комплект формы на новый сезон.

Футболка выполнена в белом и голубом цвете. Пресс-служба клуба отмечает, что на дизайн комплекта создателей вдохновила горная панорама окрестностей Мюнхена.

Впервые в новой форме «Бавария» сыграет против дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии, который состоится 17 августа в 21:30 по московскому времени.