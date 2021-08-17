«Бавария» представила третий комплект формы на сезон-2021/22
11:03
«Бавария» представила третий комплект формы на новый сезон.
Футболка выполнена в белом и голубом цвете. Пресс-служба клуба отмечает, что на дизайн комплекта создателей вдохновила горная панорама окрестностей Мюнхена.
Впервые в новой форме «Бавария» сыграет против дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии, который состоится 17 августа в 21:30 по московскому времени.
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