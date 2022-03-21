«Бавария» предложила Мазрауи 10 миллионов евро в год

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи может продолжить карьеру в «Баварии», сообщает Bild.

Немецкий клуб обратился к защитнику «Аякса» с предложением о контракте. Ежегодная зарплата футболиста может составить 10 миллионов евро в год. Уточняется, что это «первое и последнее предложение мюнхенского клуба».

Ранее сообщалось, что «Барселона» также предложила защитнику контракт, но с зарплатой всего 5 миллионов евро. Также была информация, что Мазрауи уже договорился с каталонским клубом, но сам футболист опроверг эту информацию.

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 30 матчей за «Аякс», на его счету 5 голов и 4 результативные передачи. Контракт 24-летнего марокканца с нидерландским клубом действует до конца июня 2022 года.