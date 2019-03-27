"Бавария" поздравила Нойера с 33-летием

Сегодня, 27 марта, день рождения отмечает один из лучших голкиперов современности - вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер. Ему исполняется 33 года.

Вратарь является воспитанником "Шальке". В 2011 году стал игроком мюнхенского клуба.

Нойер - шестикратный чемпион Германии, четырехкратный обладатель Кубка страны (3 - в составе "Баварии" и один раз - с "Шальке"), трехкратный обладатель Суперкубка страны, победитель Лиги чемпионов (2012/2013), обладатель Суперкубка УЕФА (2013), победитель Клубного чемпионата мира (2013), а также обладатель кубка немецкой лиги (2005).

В составе сборной Германии вратарь становился чемпионом мира (2014), дважды - бронзовым призером чемпионата Европы (2012 и 2016), а также брал бронзу на чемпионате мира-2010. Нойер дважды становился футболистом года в Германии и 4 раза - лучшим голкипером Европы по версии УЕФА (2011, 2013, 2014, 2015).

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