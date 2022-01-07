«Бавария» повторила свой рекорд по голам
«Бавария» в матче 18-го тура чемпионата Германии против «Боруссии» из Менхенгладбаха повторила собственный рекорд.
Счет в этой встрече на 18-й минуте открыл Роберт Левандовски. Команда забивает уже в 65 матчах подряд.
Такой же результат «Бавария» показала в промежуток с апреля 2012 года по март 2014 года, что является рекордом для чемпионата Германии.
«Бавария» на данный момент лидирует в чемпионате Германии (43 очка в 17 играх).
65 — FC Bayern M?nchen have scored in each of their last 65 Bundesliga games, equalling the competition record set by themselves (also 65 from 2012 to 2014). Always. #FCBBMG pic.twitter.com/kanVFeOgq0— OptaFranz (@OptaFranz) January 7, 2022
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