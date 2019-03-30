"Бавария" потеряла очки с "Фрайбургом". "Боруссия" - снова единоличный лидер бундеслиги

"Бавария" сыграла вничью с "Фрайбургом" в матче 27-го тура чемпионата Германии - 1:1. Осечкой чемпионов страны воспользовалась "Боруссия" из Дортмунда, которая обыграла "Вольфсбург" (2:0) и вернулась на чистое первое место в таблице.

Одноклубники "Боруссии" из Менхенгладбаха уступили "Фортуне" из Дюссельдорфа, упустив шанс временно выйти на третью строчку в таблице.

Чемпионат Германии

Бундеслига

27-й тур

"Фрайбург" - "Бавария" - 1:1 (1:1)

Голы: Хелер, 3 (1:0). Левандовски, 22 (1:1).

"Фрайбург": Шволов, Хайнц, Гюнтер, Штенцель, Шлоттербек, Франц (Вальдшмидт, 70), Хефлер, Абраши, Грифо (Гондорф, 90), Хаберер, Хелер (Гульде, 79).

"Бавария": Ульрайх, Рафинья, Хуммельс, Боатенг (Зюле, 73), Киммих, Мюллер (Гнабри, 55), Хамес Родригес, Тиагу Алькантара, Коман (Рибери, 73), Горецка, Левандовски.

Предупреждения: Хуммельс, 5. Гюнтер, 26. Абраши, 43. Хайнц, 63.

Судья: Дингерт (Германия).

30 марта. Фрайбург. Стадион "Schwarzwald-Stadion".

"Фортуна" Д - "Боруссия" М - 3:1 (3:0)

Голы: Хеннингс, 6 (1:0). Штегер, 12 (2:0). Хеннингс, 16 (3:0). Закария, 83 (3:1).

"Фортуна": Ренсинг, Зуттнер, Каминьски, Гиссельманн, Каан Айхан (Хоффманн, 52), Боджек (Бормут, 60), Финк, Циммерманн, Штегер, Хеннингс (Ковнацки, 71), Раман.

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Гинтер, Эльведи, Джонсон (Раффаэл, 69), Штробль, Хофманн, Нойхаус (Закария, 46), Штиндль, Азар (Херрманн, 41), Плеа.

Предупреждения: Зуттнер, 26. Нойхаус, 39. Плеа, 58. Штробль, 79. Хоффманн, 90+1.

Судья: Штилер (Германия).

30 марта. Дюссельдорф. Стадион "Merkur Spiel-Arena(ESPRIT)".

"Боруссия" Д - "Вольфсбург" - 2:0 (0:0)

Голы: Пако Алькасер, 90+1 (1:0). Пако Алькасер, 90+4 (2:0).

"Боруссия": Бюрки, Рафаэл Геррейру, Диалло (Хакими, 49. Брун Ларсен, 74), Аканджи, Загаду, Витсель, Дилэйни, Гетце (Дахуд, 81), Вольф, Санчо, Пако Алькасер.

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт, Виллиам, Гилавоги, Арнольд, Клаус (Штеффен, 68), Мехмеди (Гинчек, 81), Вегхорст.

Предупреждения: Брукс, 7. Арнольд, 17. Виллиам, 90.

Судья: Шмидт (Германия).

30 марта. Дортмунд. Стадион "Сигнал Идуна Парк".

"Вердер" - "Майнц" - 3:1 (2:0)

Голы: Рашица, 3 (1:0). Крузе, 36 (2:0). Куэйсон, 52 (2:1). Крузе, 63 (3:1).

"Вердер": Павленка, Мойсандер (Лангкамп, 29), Гебре Селассие, Велькович, Аугустинссон, Классен, М.Эггештайн, Мевальд, Крузе, Харник (Й.Эггештайн, 60), Рашица (Саджент, 84).

"Майнц": Мюллер, Брозински, Белль, Кариколь, Ниакате, Латца, Куэйсон, Озтунали (Максим, 46), Кунде (Уджа, 81), Боэтиус, Матета (Онисиво, 70).

Предупреждение: Боэтиус, 77.

Судья: Фриц (Германия).

30 марта. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

"Нюрнберг" - "Аугсбург" - 3:0 (0:0)

Голы: Исхак, 52 (1:0). Перейра, 88 (2:0). Левен, 90+1 (3:0).

"Нюрнберг": Матения, Эвертон (Марграйттер, 54), Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк (Перейра, 70), Кубо (Иличевич, 84), Эррас, Левен, Исхак.

"Аугсбург": Кобель, Гауэлеув, Макс, Дансо, Байер, Ку Джа Чхоль (Кордова, 78), Чи Дон Вон, Грегорич, Хедира, Хан, Финнбогасон (Рихтер, 46).

Предупреждения: Чи Дон Вон, 25. Бауэр, 26. Байер, 55. Грегорич, 82.

Судья: Зиберт (Германия).

30 марта. Нюрнберг. Стадион "Max-Morlock-Stadion".