«Бавария» пообещала Мусиале полную поддержку после очередного обморока и споров о его контракте
«Бавария» и агентство 11WINS выпустили совместное заявление в соцсети X, заверив, что полузащитник Джамал Мусиала получит всестороннюю поддержку на пути к возвращению в строй.
«В минувший вторник состоялся конструктивный разговор между «Баварией» и представителями Джамала Мусиалы. Для обеих сторон здоровье игрока является абсолютным приоритетом. Джамал Мусиала получит всестороннюю поддержку на пути к возвращению в строй», — говорится в заявлении.
Также клуб и агентство разъяснили: впервые обследование из-за симптомов, напоминающих абсансы, Мусиала прошел еще 22 апреля 2025 года — по согласованию с клубом, сразу после первых проявлений неврологических симптомов. Стороны договорились продолжать диалог в духе партнерства и конфиденциальности.
В августе Мусиала дважды терял сознание во время товарищеских матчей, а 16 ноября потерял сознание на тренировке — уже третий такой случай. После возвращения на поле в матче с «Кельном» (1:1) 20 ноября — первом за два месяца, после мышечной травмы в сентябре — о его контракте публично заговорили руководители «Баварии»: член наблюдательного совета клуба, бывший генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб готов рассмотреть варианты расставания, если игрок не вернется к прежней форме. Аналогично высказывались почетный президент клуба Ули Хенесс и действующий гендиректор мюнхенцев Ян-Кристиан Дрезен. FIFPro назвала эти слова «скоординированной стратегией давления» на игрока.
Мусиале 23 года, контракт с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2029/30. В составе клуба он шесть раз выигрывал Бундеслигу, взял Кубок и три Суперкубка Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. За сборную Германии он провел 46 матчей, забив 10 мячей.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|10
|7
|3
|0
|17-7
|24
|
2
|Бавария
|11
|6
|5
|0
|30-10
|23
|
3
|Фрайбург
|11
|7
|2
|2
|23-12
|23
|
4
|РБ Лейпциг
|11
|7
|1
|3
|34-16
|22
|
5
|Байер
|10
|6
|1
|3
|24-17
|19
|
6
|Вердер
|11
|5
|4
|2
|24-18
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|11
|4
|4
|3
|18-22
|16
|
8
|Штутгарт
|11
|4
|2
|5
|17-17
|14
|
9
|Кельн
|11
|3
|4
|4
|16-15
|13
|
10
|Падерборн
|11
|3
|4
|4
|16-16
|13
|
11
|Майнц
|11
|4
|1
|6
|21-23
|13
|
12
|Эльферсберг
|11
|4
|1
|6
|17-24
|13
|
13
|Гамбург
|11
|4
|1
|6
|10-24
|13
|
14
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|23-21
|12
|
15
|Хоффенхайм
|10
|4
|0
|6
|16-18
|12
|
16
|Шальке
|11
|1
|4
|6
|6-19
|7
|
17
|Унион Б
|11
|1
|4
|6
|9-28
|7
|
18
|Боруссия М
|11
|1
|2
|8
|15-29
|5
|27.11
|22:30
|Вердер – Боруссия М
|3 : 3
|28.11
|17:30
|Кельн – Эльферсберг
|5 : 0
|28.11
|17:30
|Гамбург – Бавария
|0 : 0
|28.11
|17:30
|Майнц – Унион Б
|2 : 1
|28.11
|17:30
|Падерборн – Шальке
|8 : 1
|28.11
|20:30
|Штутгарт – Айнтрахт Ф
|2 : 2
|29.11
|17:30
|Фрайбург – РБ Лейпциг
|2 : 2
|29.11
|19:30
|Хоффенхайм – Аугсбург
|- : -
|29.11
|21:30
|Боруссия Д – Байер
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Патрик Шик
Байер
|9
|
|
Михаэль Грегорич
Аугсбург
|7
|П
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Антонио Нуса
РБ Лейпциг
|7
|
|
Марко Грюлль
Вердер
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Феликс Удуохай
Унион Б
|6
|1
|3
|
|
Озан Кабак
Хоффенхайм
|10
|1
|2
|
|
Самуэле Инасио
Боруссия Д
|2
|1
|0