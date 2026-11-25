«Бавария» пообещала Мусиале полную поддержку после очередного обморока и споров о его контракте

«Бавария» и агентство 11WINS выпустили совместное заявление в соцсети X, заверив, что полузащитник Джамал Мусиала получит всестороннюю поддержку на пути к возвращению в строй.

«В минувший вторник состоялся конструктивный разговор между «Баварией» и представителями Джамала Мусиалы. Для обеих сторон здоровье игрока является абсолютным приоритетом. Джамал Мусиала получит всестороннюю поддержку на пути к возвращению в строй», — говорится в заявлении.

Также клуб и агентство разъяснили: впервые обследование из-за симптомов, напоминающих абсансы, Мусиала прошел еще 22 апреля 2025 года — по согласованию с клубом, сразу после первых проявлений неврологических симптомов. Стороны договорились продолжать диалог в духе партнерства и конфиденциальности.

В августе Мусиала дважды терял сознание во время товарищеских матчей, а 16 ноября потерял сознание на тренировке — уже третий такой случай. После возвращения на поле в матче с «Кельном» (1:1) 20 ноября — первом за два месяца, после мышечной травмы в сентябре — о его контракте публично заговорили руководители «Баварии»: член наблюдательного совета клуба, бывший генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб готов рассмотреть варианты расставания, если игрок не вернется к прежней форме. Аналогично высказывались почетный президент клуба Ули Хенесс и действующий гендиректор мюнхенцев Ян-Кристиан Дрезен. FIFPro назвала эти слова «скоординированной стратегией давления» на игрока.

Мусиале 23 года, контракт с «Баварией» рассчитан до конца сезона-2029/30. В составе клуба он шесть раз выигрывал Бундеслигу, взял Кубок и три Суперкубка Германии, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. За сборную Германии он провел 46 матчей, забив 10 мячей.