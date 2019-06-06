"Бавария" показала лучшие эпизоды "пивного дождя" во время празднований команды. Видео

Пресс-служба "Баварии" опубликовала ролик с лучшими моментами "пивного дождя". Так клуб традиционно отмечает победу на официальных турнирах.

Игроки команды бегают друг за другом и пытаются облить пивом. К празднованию нередко подключается и тренер команды, и журналисты, присутствующие на игре, и другие.

В минувшем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии и обладателем Кубка страны.

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