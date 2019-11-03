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«Бавария» подтвердила отставку Ковача

22:57
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«Бавария» на своем официальном сайте сообщила об отставке главного тренера Нико Ковача.

Договор с 48-летним специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Временно руководить командой будет помощник главного тренера Ханс Флик.

«Бавария» в последнем матче чемпионата Германии проиграла франкфуртскому «Айнтрахту» со счетом 1:5. После десяти туров мюнхенцы занимают в бундеслиге четвертое место.

«Баварию» уничтожили во Франкфурте — чемпион бундеслиги разгромлен — 1:5. Что пишут в Германии //
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей бундеслиги

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