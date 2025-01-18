«Бавария» подпишет новый контракт с Дэйвисом
«Бавария» близка к достижению соглашения с защитником Альфонсо Дэйвисом по новому контракту, сообщил в соцсети X журналист Дэвид Орнштейн. Канадец подпишет 4-летний контракт.
24-летний канадец с 2019 года играет за мюнхинцев. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.
В этом сезоне Дэйвис сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|17
|13
|3
|1
|53-13
|42
|
2
|Байер
|17
|11
|5
|1
|41-23
|38
|
3
|Айнтрахт Ф
|18
|11
|3
|4
|42-24
|36
|
4
|РБ Лейпциг
|17
|9
|3
|5
|29-24
|30
|
5
|Штутгарт
|17
|8
|5
|4
|32-26
|29
|
6
|Майнц
|17
|8
|4
|5
|30-21
|28
|
7
|Вольфсбург
|17
|8
|3
|6
|38-29
|27
|
8
|Фрайбург
|17
|8
|3
|6
|25-30
|27
|
9
|Вердер
|17
|7
|5
|5
|31-32
|26
|
10
|Боруссия Д
|18
|7
|4
|7
|32-31
|25
|
11
|Боруссия М
|17
|7
|3
|7
|26-26
|24
|
12
|Аугсбург
|17
|5
|4
|8
|19-33
|19
|
13
|Унион Б
|17
|4
|5
|8
|14-23
|17
|
14
|Ст-Паули
|17
|4
|2
|11
|12-21
|14
|
15
|Хайденхайм
|17
|4
|2
|11
|23-36
|14
|
16
|Хоффенхайм
|17
|3
|5
|9
|20-34
|14
|
17
|Хольштайн
|17
|3
|2
|12
|25-43
|11
|
18
|Бохум
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.01
|22:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
|2 : 0
|18.01
|17:30
|
Бавария – Вольфсбург
|- : -
|18.01
|17:30
|
Бохум – РБ Лейпциг
|- : -
|18.01
|17:30
|
Хайденхайм – Ст-Паули
|- : -
|18.01
|17:30
|
Хольштайн – Хоффенхайм
|- : -
|18.01
|17:30
|
Штутгарт – Фрайбург
|- : -
|18.01
|20:30
|
Байер – Боруссия М
|- : -
|19.01
|17:30
|
Унион Б – Майнц
|- : -
|19.01
|19:30
|
Вердер – Аугсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|16
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|15
|
|
Йонатан Буркардт
Майнц
|12
|П
|
|
Омар Мармуш
Айнтрахт Ф
|9
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|7
|
|
Флориан Вирц
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Надим Амири
Майнц
|14
|1
|3
|
|
Марко Фридль
Вердер
|14
|1
|5
|
|
Паскаль Гросс
Боруссия Д
|16
|1
|4
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