«Бавария» подпишет новый контракт с Дэйвисом

«Бавария» близка к достижению соглашения с защитником Альфонсо Дэйвисом по новому контракту, сообщил в соцсети X журналист Дэвид Орнштейн. Канадец подпишет 4-летний контракт.

24-летний канадец с 2019 года играет за мюнхинцев. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Дэйвис сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.