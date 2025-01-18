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Сегодня, 01:15

«Бавария» подпишет новый контракт с Дэйвисом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Альфонсо Дэйвис.
Фото AFP

«Бавария» близка к достижению соглашения с защитником Альфонсо Дэйвисом по новому контракту, сообщил в соцсети X журналист Дэвид Орнштейн. Канадец подпишет 4-летний контракт.

24-летний канадец с 2019 года играет за мюнхинцев. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 50 миллионов евро.

В этом сезоне Дэйвис сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи.

Футбол
ФК Бавария
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«Айнтрахт» переиграл дортмундскую «Боруссию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 17 13 3 1 53-13 42
2
 Байер 17 11 5 1 41-23 38
3
 Айнтрахт Ф 18 11 3 4 42-24 36
4
 РБ Лейпциг 17 9 3 5 29-24 30
5
 Штутгарт 17 8 5 4 32-26 29
6
 Майнц 17 8 4 5 30-21 28
7
 Вольфсбург 17 8 3 6 38-29 27
8
 Фрайбург 17 8 3 6 25-30 27
9
 Вердер 17 7 5 5 31-32 26
10
 Боруссия Д 18 7 4 7 32-31 25
11
 Боруссия М 17 7 3 7 26-26 24
12
 Аугсбург 17 5 4 8 19-33 19
13
 Унион Б 17 4 5 8 14-23 17
14
 Ст-Паули 17 4 2 11 12-21 14
15
 Хайденхайм 17 4 2 11 23-36 14
16
 Хоффенхайм 17 3 5 9 20-34 14
17
 Хольштайн 17 3 2 12 25-43 11
18
 Бохум 17 2 3 12 14-37 9
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17.01 22:30
Айнтрахт Ф – Боруссия Д
 2 : 0
18.01 17:30
Бавария – Вольфсбург
 - : -
18.01 17:30
Бохум – РБ Лейпциг
 - : -
18.01 17:30
Хайденхайм – Ст-Паули
 - : -
18.01 17:30
Хольштайн – Хоффенхайм
 - : -
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Гарри Кейн

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Марко Фридль

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