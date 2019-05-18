16:39 | Футбол — Германия

"Бавария" поблагодарила Рибери, Роббена и Рафинью

"Бавария" поблагодарила Рибери, Роббена и Рафинью. Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ" "Бавария" поблагодарила Рибери, Роббена и Рафинью. Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ"
"Бавария" поблагодарила Рибери, Роббена и Рафинью. Фото Анастасия Рацкевич, "СЭ"
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Перед началом матча 34-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Айнтрахт" болельщики и клуб поблагодарили Франка Рибери, Арьена Роббена и Рафинью, которые покинут Мюнхен по окончании сезона.

Во время предматчевой разминки на экране были продемонстрированы памятные ролики, с участием каждого из игроков. Зрители тепло поприветствовали футболистов. 

Также болельщики "Баварии" подготовили красочный перфоманс в честь Рибери и Роббена. Всем трем футболистам представители руководства клуба вручили памятные призы.
Напомним, Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, Роббен – с 2009-го, Рафинья – с 2011-го. (Анастасия Рацкевич)

 

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