"Бавария" поблагодарила Рибери, Роббена и Рафинью

Перед началом матча 34-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Айнтрахт" болельщики и клуб поблагодарили Франка Рибери, Арьена Роббена и Рафинью, которые покинут Мюнхен по окончании сезона.

Во время предматчевой разминки на экране были продемонстрированы памятные ролики, с участием каждого из игроков. Зрители тепло поприветствовали футболистов.

Также болельщики "Баварии" подготовили красочный перфоманс в честь Рибери и Роббена. Всем трем футболистам представители руководства клуба вручили памятные призы.

Напомним, Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, Роббен – с 2009-го, Рафинья – с 2011-го. (Анастасия Рацкевич)