"Бавария" поблагодарила Рибери, Роббена и Рафинью

Перед началом матча 34-го тура чемпионата Германии "Бавария" - "Айнтрахт" болельщики и клуб поблагодарили Франка Рибери, Арьена Роббена и Рафинью, которые покинут Мюнхен по окончании сезона.
Во время предматчевой разминки на экране были продемонстрированы памятные ролики, с участием каждого из игроков. Зрители тепло поприветствовали футболистов.
Также болельщики "Баварии" подготовили красочный перфоманс в честь Рибери и Роббена. Всем трем футболистам представители руководства клуба вручили памятные призы.
Напомним, Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года, Роббен – с 2009-го, Рафинья – с 2011-го. (Анастасия Рацкевич)
❤️ | Bayern München neemt afscheid van hun geliefde nummer 10 @ArjenRobben. pic.twitter.com/SnAZxPGqv6– FOX Sports (@FOXSportsnl) 18 мая 2019 г.
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