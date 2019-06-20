"Бавария" поблагодарила Хуммельса, который возвращается в дортмундскую "Боруссию"

"Бавария" поблагодарила защитника Матса Хуммельса, который возвращается в дортмундскую "Боруссию". Ранее игрок с огласовал трехлетний контракт с зарплатой по 10 миллионов евро в год. В составе "Боруссии" Матс по два раза выигрывал чемпионат Германии и Суперкубок страны, также в его активе Кубок Германии.
– Спасибо за три успешных года, Матс! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Хуммельс отреагировал и также поблагодарил команду.
– Спасибо! – написал Хуммельс.
30-летний Хуммельс в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Danke für drei erfolgreiche Jahre, Mats!— FC Bayern München (@FCBayern) 20 июня 2019 г.
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