"Бавария" поблагодарила Хуммельса, который возвращается в дортмундскую "Боруссию"

"Бавария" поблагодарила защитника Матса Хуммельса, ​который возвращается в дортмундскую "Боруссию". Ранее игрок с огласовал трехлетний контракт с зарплатой по 10 миллионов евро в год. В составе "Боруссии" Матс по два раза выигрывал чемпионат Германии и Суперкубок страны, также в его активе Кубок Германии.

– Спасибо за три успешных года, Матс! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Хуммельс отреагировал и также поблагодарил команду.

– Спасибо! – написал Хуммельс.

30-летний Хуммельс в прошедшем сезоне провел 33 матча за "Баварию", забил два мяча и отдал две голевые передачи.