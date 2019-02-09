"Бавария" победила "Шальке" и сократила отставание от "Боруссии"

"Бавария" обыграла "Шальке" в матче 21-го тура чемпионата Германии - 3:1. Победный мяч провел Роберт Левандовски, который вышел на третье место по голам за мюнхенцев в бундеслиге (119 мячей).

"Бавария" воспользовалась осечкой лидера таблицы дортмундской "Боруссии", которая сегодня упустила победу над "Хоффенхаймом", ведя 3:0 (3:3). Отставание "Баварии" от первого места составляет 5 очков.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

21-й тур

"Бавария" - "Шальке" - 3:1 (2:1)

Голы: Брума, 11 - в свои ворота (1:0). Кутуджу, 25 (1:1). Левандовски, 27 (2:1). Гнабри, 57 (3:1).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Хуммельс, Алаба, Гнабри (Дэйвис, 89), Тиагу Алькантара, Горецка, Хамес Родригес (Хави Мартинес, 78), Коман (Рибери, 68), Левандовски.

"Шальке": Ферманн, Калиджури, Сане, Брума, Очипка, Руди (Маскарель, 33), Коноплянка, Сердар (Харит, 54), Бенталеб, Маккенни, Кутуджу (Ут, 73).

Предупреждения: Левандовски, 34. Калиджури, 45. Брума, 85.

Судья: Зиберт.

9 февраля. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

Трансляция матча "Бавария" - "Шальке"