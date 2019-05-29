"Бавария" победила "Линдау" в товарищеском матче

"Бавария" обыграла "Линдау" в товарищеском матче (4:2). Голами в составе мюнхенцев отметились защитник Ресул Тюрккалеси, а также хавбеки Пауль Вилль и Кингсли Коман. Еще один мяч игроки "Линдау" забили в свои ворота.

Товарищеские матчи

"Линдау" - "Бавария" - 2:4 (1:2)

Голы: Тюрккалеси, 22 (0:1). Вилль, 25 (0:2). Гайе, 44 (1:2). Болич, 73 (2:2). Фритцлер, 82 - в свои ворота (2:3). Коман, 89 (2:4).

"Бавария": Ульрайх, Зюле, Зенкбайль, Тюрккалеси, Гнабри, Толиссо, Шабани, Вилль, Дэйвис, Зиркзе, Францке.

29 мая. Линдау. Стадион "Городской".

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