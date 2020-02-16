«Бавария» победила «Кельн» и возглавила бундеслигу, Левандовски забил 40-й гол в сезоне

«Бавария» в гостях одержала победу над «Кельном» (4:1) в матче 22-го тура чемпионата Германии. Встреча прошел в Кельне.

В составе мюнхенцев дублем отметился Серж Гнабри, еще по разу — Роберт Левандовски и Кингсли Коман. Для 31-летнего польского нападающего этот забитый мяч стал 40-м в текущем сезоне. Левандовски стал первым игроком, кому удалось достичь этой отметки.

У «Кельна» единственный гол забил форвард Марк Ут.

«Бавария» с 46 очками возглавила турнирную таблицу бундеслиги. «Кельн» — 23 балла и 14-я строчка.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

22-й тур

«Кельн» — «Бавария» — 1:4 (0:3)

Голы: Левандовски, 3 (0:1). Коман, 5 (0:2). Гнабри, 12 (0:3). Гнабри, 66 (0:4). Ут, 70 (1:4).

«Кельн»: Хорн, Хектор, Кцихос, Якобс (Шмиц, 72), Эхизибуэ, Борнау, Каттербах (Кайнц, 29), Дрекслер, Скири, Ут, Кордоба (Модест, 81).

«Бавария»: Нойер, Боатенг (Эрнандез, 46), Алаба, Павар, Киммих (Толиссо, 59), Мюллер, Тиагу Алькантара, Гнабри, Коман (Горецка, 79), Дэйвис, Левандовски.

Предупреждения: Боатенг, 28. Тиагу Алькантара, 49. Борнау, 79. Павар, 82.

Судья: Цвайер (Германия).

16 февраля. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».