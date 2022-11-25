«Бавария» планирует продлить контракт с Эрнандесом. Игрок получил серьезную травму на ЧМ-2022

Руководство «Баварии» планирует продлить контракт с французским защитником Люка Эрнандесом, сообщает Bild.

По информации издания, стороны контактировали еще до начала чемпионата мира-2022 в Катаре, переговоры проходили в позитивном ключе. После завершения ЧМ-2022 мюнхенский клуб и француз заключат новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

22 ноября, защитник получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в первом матче группового этапа чемпионата мира-2022 с Австралией (4:1) и выбыл минимум на полгода. В ближайшее время Эрнандес будет прооперирован.

По данным источника, травма футболиста не повлияет на продление контракта с клубом.