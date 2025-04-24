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Сегодня, 19:29

«Бавария» планирует летом продать Сарагосу и Боэ

Камила Абдурахманова
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В «Баварии» считают трансферы крайнего нападающего Брайана Сарагосы и защитника Саши Боэ неудачными, сообщает EuroFoot со ссылкой на Bild.

По информации источника, немецкий клуб планирует продать этих футболистов летом.

Сарагоса был арендован «Баварией» в зимний период 2024 года, а летом перешел в клуб на постоянной основе, но сразу же был отдан в аренду в «Осасуну». За «Баварию» он сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.

Боэ перешел в «Баварию» из «Галатасарая» зимой 2024 года. За это время он принял участие в 16 матчах во всех турнирах и сделал два результативных паса.

ФК Бавария
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«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
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Источник: Анри может возглавить «Лейпциг»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 30 22 6 2 87-29 72
2
 Байер 30 18 10 2 64-35 64
3
 Айнтрахт Ф 30 15 7 8 58-42 52
4
 РБ Лейпциг 30 13 10 7 48-38 49
5
 Фрайбург 30 14 6 10 43-47 48
6
 Майнц 30 13 8 9 48-36 47
7
 Боруссия Д 30 13 6 11 57-47 45
8
 Вердер 30 13 6 11 48-54 45
9
 Боруссия М 30 13 5 12 48-46 44
10
 Аугсбург 30 11 10 9 33-40 43
11
 Штутгарт 30 11 8 11 56-50 41
12
 Вольфсбург 30 10 9 11 53-47 39
13
 Унион Б 30 9 9 12 31-43 36
14
 Ст-Паули 30 8 6 16 26-36 30
15
 Хоффенхайм 30 7 9 14 38-55 30
16
 Хайденхайм 30 6 4 20 32-60 22
17
 Хольштайн 30 4 7 19 41-71 19
18
 Бохум 30 4 6 20 28-63 18
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25.04 21:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
26.04 16:30
Байер – Аугсбург
 - : -
26.04 16:30
Бавария – Майнц
 - : -
26.04 16:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
26.04 16:30
Хольштайн – Боруссия М
 - : -
26.04 16:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
26.04 19:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 - : -
27.04 16:30
Бохум – Унион Б
 - : -
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Вердер – Ст-Паули
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Гарри Кейн

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Патрик Шик

Патрик Шик

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Серу Гирасси

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П
Майкл Олисе

Майкл Олисе

Бавария

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Флориан Вирц

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Винченцо Грифо

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Вилли Орбан

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РБ Лейпциг

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Марко Фридль

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