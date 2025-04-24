«Бавария» планирует летом продать Сарагосу и Боэ
В «Баварии» считают трансферы крайнего нападающего Брайана Сарагосы и защитника Саши Боэ неудачными, сообщает EuroFoot со ссылкой на Bild.
По информации источника, немецкий клуб планирует продать этих футболистов летом.
Сарагоса был арендован «Баварией» в зимний период 2024 года, а летом перешел в клуб на постоянной основе, но сразу же был отдан в аренду в «Осасуну». За «Баварию» он сыграл семь матчей, не отметившись результативными действиями.
Боэ перешел в «Баварию» из «Галатасарая» зимой 2024 года. За это время он принял участие в 16 матчах во всех турнирах и сделал два результативных паса.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|30
|22
|6
|2
|87-29
|72
|
2
|Байер
|30
|18
|10
|2
|64-35
|64
|
3
|Айнтрахт Ф
|30
|15
|7
|8
|58-42
|52
|
4
|РБ Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48-38
|49
|
5
|Фрайбург
|30
|14
|6
|10
|43-47
|48
|
6
|Майнц
|30
|13
|8
|9
|48-36
|47
|
7
|Боруссия Д
|30
|13
|6
|11
|57-47
|45
|
8
|Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|
9
|Боруссия М
|30
|13
|5
|12
|48-46
|44
|
10
|Аугсбург
|30
|11
|10
|9
|33-40
|43
|
11
|Штутгарт
|30
|11
|8
|11
|56-50
|41
|
12
|Вольфсбург
|30
|10
|9
|11
|53-47
|39
|
13
|Унион Б
|30
|9
|9
|12
|31-43
|36
|
14
|Ст-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|
15
|Хоффенхайм
|30
|7
|9
|14
|38-55
|30
|
16
|Хайденхайм
|30
|6
|4
|20
|32-60
|22
|
17
|Хольштайн
|30
|4
|7
|19
|41-71
|19
|
18
|Бохум
|30
|4
|6
|20
|28-63
|18
|25.04
|21:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|26.04
|16:30
|
Байер – Аугсбург
|- : -
|26.04
|16:30
|
Бавария – Майнц
|- : -
|26.04
|16:30
|
Хоффенхайм – Боруссия Д
|- : -
|26.04
|16:30
|
Хольштайн – Боруссия М
|- : -
|26.04
|16:30
|
Вольфсбург – Фрайбург
|- : -
|26.04
|19:30
|
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
|- : -
|27.04
|16:30
|
Бохум – Унион Б
|- : -
|27.04
|18:30
|
Вердер – Ст-Паули
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|24
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Серу Гирасси
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Майкл Олисе
Бавария
|11
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|25
|2
|4
|
|
Марко Фридль
Вердер
|22
|1
|6
|
|
Нико Шлоттербек
Боруссия Д
|23
|1
|5