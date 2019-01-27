"Бавария" переиграла "Штутгарт". Мюнхенцы не проигрывают с ноября

"Бавария" одержала победу над "Штутгартом"​ (4:1) в рамках 19-го тура чемпионата Германии. В составе победителей по голу на свой счет записали полузащитники Тиагу Алькантара, Леон Горецка и форвард Роберт Левандовски. Автоголом в собственные ворота отметился хавбек гостей Кристиан Гентнер.

"Бавария" занимает второе место с 42 очками в чемпионате Германии. "Штутгарт" с 14 баллами – 16-е.

Хозяева не проигрывают в бундеслиге с 11-го тура. Тогда в гостях мюнхенцы уступили дортмундской "Боруссии" (2:3).

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

19-й тур

"Бавария" – "Штутгарт" – 4:1 (1:1)

Голы: Тиагу Алькантара, 5 (1:0). Донис, 26 (1:1). Гентнер, 55 – в свои ворота (2:1). Горецка, 71 (3:1). Левандовски, 84 (4:1).

Нереализованный пенальти: Левандовски, 66 (вратарь)

"Бавария": Нойер, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Гнабри, 46), Мюллер (Хамес Родригес, 75), Тиагу Алькантара, Коман (Дэйвис, 86), Горецка, Левандовски.

"Штутгарт": Цилер, Бек, Инсуа, Кемпф, Озан Кабак, Гентнер, Эссвайн (Соса, 90), Цубер (Дидави, 87), Аскасибар, Донис (Томми, 74), Гонсалес.

Предупреждения: Алаба, 32. Гентнер, 66.

Судья: Вилленборг (Германия).

27 января. Мюнхен. Стадион "Алльянц Арена".

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