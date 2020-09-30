«Бавария» переиграла дортмундскую «Боруссию» и в восьмой раз выиграла Суперкубок Германии

«Бавария» переиграла дортмундскую «Боруссию» и выиграла Суперкубок Германии — 3:2.

В составе победителей отличились Корантен Толиссо, Томас Мюллер и Джошуа Киммих. За дортмундцев голы забили Юлиан Брандт и Эрлин Холанн.

«Бавария» в восьмой раз в истории выиграла Суперкубок Германии.

Германия. Суперкубок

«Бавария» — «Боруссия Д» — 3:2 (2:1)

Голы: Толиссо, 18 (1:0). Мюллер, 32 (2:0). Брандт, 39 (2:1). Холанн, 55 (2:2). Киммих, 82 (3:2).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандез, Павар (Ричардс, 76), Киммих, Хави Мартинес (Мусиала, 84), Мюллер, Коман (Гнабри, 54), Толиссо, Дэйвис, Левандовски (Зиркзе, 84).

«Боруссия Д»: Хитц, Хуммельс (Пищек, 76), Менье (Шульц, 67), Пасслак, Аканджи, Ройс (Рейна, 72), Дилэйни, Эмре Джан, Брандт (Беллингем, 76), Дахуд, Холанн (Рейниер, 68).

Предупреждение: Эрнандез, 66.

Судья: Штайнхаус (Германия).

30 сентября. Мюнхен. Стадион «Алльянц Арена».