"Бавария" организует прощальный матч для Роббена и Рибери

Президент "Баварии" Ули Хенесс сообщил, что клуб планирует организовать прощальный матч для полузащитников Франка Рибери и Арьена Роббена​. Голландец сам объявил об уходе из команды по окочанции сезона, а вот француз хочет остаться в команде, но мюнхенцы собираются расстаться с игроком.

- Мы планируем организовать им совместный прощальный матч, - приводит Sport1 слова Хенесса. - Рибери не примет этого, потому что хочет остаться в "Баварии", пока он не сможет ходить. Он, конечно, будет жить в Мюнхене позднее, и мы найдем для него работу, которая оправдает его заслуги.

Француз выступает за мюнхенцев с 2007 года. Голландец перешел в "Баварию" в августе 2009 года из "Реала".

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