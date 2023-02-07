«Бавария» определилась с кандидатурой нового тренера вратарей
«Бавария» определился с тем, кто станет новым тренером вратарей, сообщает Kicker.
По данным источника, новым специалистом голкиперов может быть назначен Михаэль Рекнер, работающий на аналогичной должности в «Хоффенхайме».
Контракт тренера с «Баварией» может быть подписан в ближайшее время. Мюнхенский клуб заплатит «Хоффенхайму» шестизначную сумму за разрыв контракта с Михаэлем, который был рассчитан до 2026 года.
Ранее руководство «Баварии» приняло решение расстаться с тренером вратарей Тони Талаповичем, который работал в клубе с 2011 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|19
|11
|7
|1
|56-18
|40
|
2
|Унион Б
|19
|12
|3
|4
|33-23
|39
|
3
|Боруссия Д
|19
|12
|1
|6
|38-26
|37
|
4
|РБ Лейпциг
|19
|10
|6
|3
|39-24
|36
|
5
|Айнтрахт Ф
|19
|10
|5
|4
|40-26
|35
|
6
|Фрайбург
|19
|10
|4
|5
|30-30
|34
|
7
|Вольфсбург
|19
|8
|5
|6
|38-26
|29
|
8
|Вердер
|19
|8
|3
|8
|31-37
|27
|
9
|Боруссия М
|19
|7
|5
|7
|34-29
|26
|
10
|Байер
|19
|7
|3
|9
|30-31
|24
|
11
|Майнц
|19
|6
|5
|8
|27-31
|23
|
12
|Кельн
|19
|5
|8
|6
|29-31
|23
|
13
|Аугсбург
|19
|6
|3
|10
|24-33
|21
|
14
|Бохум
|19
|6
|1
|12
|24-46
|19
|
15
|Хоффенхайм
|19
|5
|4
|10
|28-36
|19
|
16
|Штутгарт
|19
|3
|7
|9
|22-34
|16
|
17
|Герта
|19
|3
|5
|11
|20-35
|14
|
18
|Шальке
|19
|2
|5
|12
|14-41
|11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.02
|22:30
|
Шальке – Вольфсбург
|- : -
|11.02
|17:30
|
Бавария – Бохум
|- : -
|11.02
|17:30
|
Фрайбург – Штутгарт
|- : -
|11.02
|17:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|11.02
|17:30
|
Майнц – Аугсбург
|- : -
|11.02
|17:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|11.02
|20:30
|
РБ Лейпциг – Унион Б
|- : -
|12.02
|17:30
|
Герта – Боруссия М
|- : -
|12.02
|19:30
|
Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|13
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Джамал Мусиала
Бавария
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Ларс Штиндль
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|18
|1
|5
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|15
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|15
|1
|2
Новости