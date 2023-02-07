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Сегодня, 19:59

«Бавария» определилась с кандидатурой нового тренера вратарей

Виктория Кравченко
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«Бавария» определился с тем, кто станет новым тренером вратарей, сообщает Kicker.

По данным источника, новым специалистом голкиперов может быть назначен Михаэль Рекнер, работающий на аналогичной должности в «Хоффенхайме».

Контракт тренера с «Баварией» может быть подписан в ближайшее время. Мюнхенский клуб заплатит «Хоффенхайму» шестизначную сумму за разрыв контракта с Михаэлем, который был рассчитан до 2026 года.

Ранее руководство «Баварии» приняло решение расстаться с тренером вратарей Тони Талаповичем, который работал в клубе с 2011 года.

ФК Бавария
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 Боруссия Д 19 12 1 6 38-26 37
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 РБ Лейпциг 19 10 6 3 39-24 36
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 Айнтрахт Ф 19 10 5 4 40-26 35
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 Фрайбург 19 10 4 5 30-30 34
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 Вердер 19 8 3 8 31-37 27
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 Штутгарт 19 3 7 9 22-34 16
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 - : -
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Бавария – Бохум
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 - : -
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 - : -
11.02 17:30
Майнц – Аугсбург
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

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Бавария

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П
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